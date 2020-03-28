لمواجهة كورونا.. «الغرف التجارية» يدعو رجال الأعمال لمنح العمال إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين

دعا المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رجال الأعمال وأصحاب المصانع إلى منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد "العربي"، أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من اليوم، السبت، في جميع مصانع مجموعته، في محافظات "القليوبية والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط"، موضحًا أنها ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.





وأضاف أن الــ 14 يوما المقبلة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة.





وأشار إلى أنه يجري حاليا إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء.