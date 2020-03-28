كورونا يمنح زيدان فرصة أخيرة

يعيش العالم أجواء صعبة ومثيرة للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بـ الجائحة بعد ظهوره في جميع البلاد وأدى إلى توقف النشاط الرياضي.









وكان ريال مدريد يعانى طوال الموسم الماضي من النتائج السلبية والمخيبة لآمال الجماهير، أبرزها الخروج من دورى أبطال أوروبا علي يد أياكس أمستردام في دور الـ 16 بعد الخسارة بنتيجة 5 - 3 في مجموع المباراتين.









وبعد عودة نجم ريال مدريد الأسطوري، زين الدين زيدان، إلى منصب المدير الفني للفريق؛ وبعد إبرام العديد من الصفقات، وفي انطلاقة الموسم حقق لقب بطولة السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد.









وأعلن نادي ريال مدريد، إصابة تومبكينس لاعب فريق السلة بفيروس كورونا؛ مما أدى إلى دخول لاعبي الفريق الحجر الصحي بعد توقف النشاط الرياضي في إسبانيا.









فترة التوقف التى أعقبت ظهور الوباء العالمي كانت في مصلحة زين الدين زيدان؛ خاصة أنه كان مهددًا بالرحيل من منصبه حال الخروج من دورى أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دور الـ 16 من البطولة.









ولولا توقف البطولة كان سيخوض زيدان لقاء الإياب في غياب الحارس الأول كورتوا والظهير الأيسر مارسيلو وإيدين هازارد واسيسنيو.









وأعطى فيروس كورونا فرصة لزيدان لإعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى والتخطيط بشكل أفضل مع استعادته جهود كل اللاعبين لعبور مانشستر سيتي والعودة في النتائج بالدوري الإسباني.