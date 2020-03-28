إلغي رحلتي .. تعرف على صاحبة أشهر تريند على Tik Tok





وكان من بين أشهر الفيديوهات الذي تصدر التريند هو فيديو صافيناز كاظم :"الذي تقول من خلاله :"انا انسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق .. على الهواء انا مالي ان شالله نكون فـ القمر لغي رحلتي"، قام عدد من النجوم بتسجيل فيديوهات تكتوك عليها من بينهم الفنانة هنا الزاهد.





وكان هذا الحوار حقيقيا، أثناء إحدى اللقاءات التلفزيونية منذ عدة سنوات مع صافيناز محمد كاظم أصفهاني، وهي كاتبة وناقدة مصرية تبلغ من العمر ما يقرب من 82 عاما.

حرص العديد من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا،على نشر فيديوهات تيك توك لمواجهة الفراغ الحالي الذي يعيشونه في ظل الأجواء الراهنة بسبب فيروس كوفيد 9، الشهير بفيروس كورونا المستجد.