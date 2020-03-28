نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح اليوم السبت الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحيه،وانتظام طاقم الأطباء والممرضات بها لإستقبال أى حالات طارئة .





وأكدت نائب محافظ مطروح انه تم متابعة الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بمطروح لسلامة المواطنين و التصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد و منعا لتكدس المرضي و حرصا علي سلامتهم بعد ما تقرر نقل بعض العيادات الخارجية من مستشفي مطروح العام للوحدات الصحية .





وأضافت انه تم تفقد عيادة الجراحة وعيادة الاطفال بالوحدة الصحية بالسنوسية وعيادة الباطنة حريمي ورجالي بالوحدة الصحية بالسادات .





واشارت الي استمرار الجولات بصفة دورية تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين .



