AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور

السبت 28/مارس/2020 - 04:36 م
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت
Advertisements
ايمن محمود
تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح اليوم  السبت   الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحيه،وانتظام طاقم الأطباء والممرضات بها لإستقبال أى حالات طارئة .

وأكدت نائب محافظ مطروح  انه تم متابعة الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بمطروح  لسلامة المواطنين و التصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد و منعا لتكدس المرضي و حرصا علي سلامتهم بعد ما تقرر نقل بعض العيادات الخارجية من مستشفي مطروح العام للوحدات الصحية .

وأضافت انه تم تفقد عيادة الجراحة وعيادة الاطفال  بالوحدة الصحية بالسنوسية وعيادة الباطنة حريمي ورجالي  بالوحدة الصحية  بالسادات .

 واشارت الي استمرار الجولات بصفة دورية تنفيذا  لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالمتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقدمت الشكر للأطباء والممرضين على عملهم وخدمتهم للجميع رغم الظروف الصعبه التي تمر بها الدولة.
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور
نائب محافظ مطروح تتفقد المنشآت الصحية للاطمئنان على الخدمات الطبية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيارة غير معلنة.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى النجيلة وتغادر مطروح

محافظ مطروح يتفقد 3 وحدات صحية بالنجيلة للإطمئنان على الخدمات المقدمة للأهالى

جولة مفاجئة لنائب محافظ مطروح على مستشفى الأطفال

نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفى الضبعة المركزى والوحدة الصحية بزاوية العوامة

إحالة 94 طبيباً بوحدة صحة جون في الإسكندرية للتحقيق

محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مستشفى الصدر لمواجهة فيروس كورونا.. صور

ترشيحاتنا

وجع القلب.. فيروس كورونا يمنع أبا من السير في جنازة نجليه في المنوفية

ممنوع الخروج.. ماذا يحدث في أبو جرج والقيس بالمنيا بسبب كورونا

سر تفشى كورونا بين 40 ألف مواطن إيطالى فى يوم واحد ؟ تفاصيل

وقف تصدير جميع أصناف البقوليات ٣ أشهر لتوفير احتياجات المواطنين.. تفاصيل

الصحة توضح:11 من وفيات فيروس كورونا توفوا في مستشفيات خاصة

ترند الفن.. «القتل العمد» تطور جديد في «قتيل فيلا نانسي عجرم».. جورج سيدهم مطلوب على جوجل بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة