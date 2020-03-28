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استهتار وشروع فى قتل.. نشأت الديهي يعلق على توجه المواطنين إلى الشواطئ

السبت 28/مارس/2020 - 07:51 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، توجه العديد من المواطنين في المدن الساحلية إلى الشواطئ رغم انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشاره.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن من يخرج للشواطئ في ظل هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أما جاهل بالتعليمات أو بيستهبل، ومن يخرج عن تعليمات وزارة الصحة والحكومة ومن الممكن أن يكون حامل للفيروس، متهم بالشروع في قتل آخرين.


وتابع، أن "من لا يجد في نفسه القدرة على الالتزام ذاتيًا هيلتزم بالعافية والقانون لن يرحم أحد، الناس في إيطاليا استهتروا بالأزمة والوفيات عندهم وصلت لـ 1000 مواطن، لو 100 ألف مواطن مش ملتزم من الـ 100 مليون هيدمروا الشعب بأكمله". 


ونوه، بأن قوات الأمن ضبطت شقة لها مدخل سري لأحد المقاهي، معقبًا: "دي خيبة تقيلة جدًا، حرام البلد تضيع مننا، البلد أمانة في أيدينا، حرام نبقى زي إيطاليا وأسبانيا وأمريكا الوضع في مصر مستقر حتى الآن، عايزين نعدي الأسابيع الجاية بسلام".


وأذاع مقاطع فيديو لفرق طبية في مستشفى العجمي بالإسكندرية يحتفلون بتعافي آخر مصاب بكورونا، ولحظة خروج المتعافين من كورونا من الحجر الصحي بإسنا، معقبًا: "حاجة تفرح"، متوجهًا بالشكر للمنظومة الطبية المقاتلين، قائلًا: "إحنا بنشرف بيكم، وما تقوم به جهاد وكفاح ونضال يعيد تغيير الثوابت والمعايير"
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