قبل كورونا.. البرلمان ألزم الحكومة: الأرواح أهم من الأرباح

لاقت الجهود المبذولة من الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه مواجهة أزمة الكورونا، إشادات واسعة من الداخل والخارج، كونها تستهدف فى المقام الأول والأخير صحة وسلامة المواطن،برؤية مختلفة عن الماضي.





جهود الأطقم الطبية

الجهود الصحية من خلال كافة الأطقم الطبية المختلفة علي مستوي محافظات مصر، تلقت إشادات مماثلة من الجميع، كونهم يمثلون خط الدفاع الأول عن الشعب المصري، فى هذه الأزمة العالمية، وصاحبة التداعيات السلبية الكبيرة علي الدول والحكومات التى استهترت بها منذ البداية، وهو الأمر الذي تم تلافيه من الدولة المصرية برؤي مختلفة.





من قبل كورونا

مثل هذه الأزمات تستدعي دائما فى العقل ما قدمته الدولة المصرية ممثلة فى المؤسسة التشريعية، علي مستوي البيئة القانونية خلال الفترة الأخيرة، لدعم الملف الصحي بالنسبة للمواطن المصري، وتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل بعد تأخير سنوات كثيرة تضمن العديد من البنود التى تدعم البيئة الصحية وخاصة غير القادرين.





رئيس النواب والتأمين الصحي

القانون صدر من مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد مناقشات موسعة من قبل لجنة الصحة، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الحكومة فى تنفيذه علي أرض الواقع، وإصدار اللوائم المنظمة له، وتضمن التأكيد فى المادة الثانية علي أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام علي أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.





الخدمات التأمينية

ونصت المادة 3: بأن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري إلي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.





تقديم الخدمات

وتقدم هذه الخدمات من خلال طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة، والأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري، والفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها، والخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة، والكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.





علاج الخارج

كما تضمنت العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة،وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.





ترجمة تحمل الأعباء