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تقرير من جامعة لندنية يكشف طرق الانتصار على كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:46 م
تقرير من جامعة لندنية
تقرير من جامعة لندنية يكشف طرق الانتصار على كورونا
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اسماء محمد
يشكل فيروس كورونا خطورة عالمية في الوضع الحالى وراح ضحيته الاف البشر واعداد الاصابة به تزداد يوما بعد يوم فى كثير من الدول مما دفع الباحثين من كلية امبريال كوليدج في لندن لإيجاد علاج حاسم لهذا المرض.


عرض موقع " سكاى نيوز " اهم النقاط  التى تضمنها تقرير كلية امبريال كوليدج في لندن تقرير حول كيفية التغلب على هذا الوباء وانقاذ اكثر من 30 مليون شخص من كورونا حول العالم  :


- اجراء اختبارات فحص فيروس كورونا على نظاق اوسع . 
- اتخاذ اجراءات حازمة للتباعد الاجتماعي "فى الامكان العامة والمواصلات" 
- التصرف المبكر للدول من الممكن ان يقلل الوفيات بنسبة كبيرة قد تصل لـ 95%.
- يمكن أن يؤدى التباعد الاجتماعى بين عموم السكان بنسبة 40 في المائة وكبار السن بنسبة 60 في المائة الى خفض العدد للنصف
- في حال تبنت دول العالم اجراءات اكثر صرامة في وقت مبكر مثل اختبارات الفحص وعزل الحالات المصابة ، وفرض التباعد الاجتماعى لمنع انتقال العدوى و انقاذ 39 مليون شخص من فيروس كورونا.

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