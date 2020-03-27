الصحة العالمية تعلن خبرًا غير سار للشباب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن الشباب ليسوا في مأمن من الإصابة بـ فيروس كورونا حيث أثبتت البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد وجدت أن الشباب قد وقعوا فريسة لهذا المرض وتم دخول عدد كبير منهم في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا









وأضافت: "ما نعرفه من بيانات عبر عدد من الدول منها الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وإيران وكوريا واليابان ودول أخرى، أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا"، "لكن لدينا تقارير تصف العدوى لدى الأطفال بأنها شديدة". واستطردت قائلة "قادر على التسبب بالعدوى والمرض الشديد لدى الناس من جميع الأعمار".



