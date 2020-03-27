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الصحة العالمية تعلن خبرًا غير سار للشباب

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:38 م
الصحة العالمية خبر
الصحة العالمية خبر غير سار للشباب
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اسماء محمد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن الشباب ليسوا في مأمن من الإصابة بـ فيروس كورونا حيث أثبتت البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد وجدت أن الشباب قد وقعوا فريسة لهذا المرض وتم دخول عدد كبير منهم في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

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وذكر موقع "CNN " أن عالمة وبائيات الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيرخوف، قالت" إن الشباب ليسوا منيعين" ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت: "ما نعرفه من بيانات عبر عدد من الدول منها الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وإيران وكوريا واليابان ودول أخرى، أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا"، "لكن لدينا تقارير تصف العدوى لدى الأطفال بأنها شديدة". واستطردت قائلة "قادر على التسبب بالعدوى والمرض الشديد لدى الناس من جميع الأعمار".

وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية دكتور مايك رايان ، أن 20% من الوفيات في كوريا كانت بين الأشخاص أعمارهم أقل من الستين، وفي إيطاليا كان حوالي 15% من الأشخاص في العناية المركزة تحت سن الخمسين، وفي ألمانيا وبلدان أخرى، فإن ما يصل إلى 10% إلى 15% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الخمسين يعانون من عدوى تتراوح بين متوسطة لـ شديدة.
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