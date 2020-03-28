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رياضة

بمبادرة من شاكر عبد الفتاح.. جهاز الترسانة الفني يتنازل عن نصف راتبه.. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 11:58 م
نادي الترسانة
نادي الترسانة
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عبدالله هشام
قرر شاكر عبدالفتاح المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي الترسانة التنازل عن نصف راتبه لتخفيف الاعباء المادية علي النادي في ظل توقف مسابقة دورى القسم الثاني خوفا من انتشار فيروس كورونا. 

وقام شاكر عبدالفتاح بعقد جلسة مع الجهاز الفني والاداري ليتم الاتفاق علي تنازل الجميع عن نصف الراتب .

يأتي ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة المصري ايقاف النشاط الرياضي حتي منتصف ابريل بناء علي تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزاراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الاونة الاخيرة.

ويحتل فريق الترسانة المركز الـ ١١ " قبل الاخير " في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ١٥ نقطة ويعاني الشواكيش من تواجده في مركز خطر ومهدد بالهبوط للقسم الثالث.

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