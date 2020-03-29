المركزي: 260.4 مليار جنيه صافي الالتزامات غير المبوبة على البنوك

ارتفع صافي الأصول والإلتزامات غير المبوبة علي البنوك لـ 260.42 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 247.6 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بفارق 12.82 مليار جنيه ومقارنة بـ 240.53 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بفرق 20 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم النقد المتدول خارج البنك بلغت 551.5 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 543.7 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ 539.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق.





وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 196.1 مليار جنيه مقابل 175.54 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 160.97 مليار جنيه في نوفمبر السابق.