الضرائب: اتخذنا إجراءات للتيسير على الممولين لتجنب الازدحام

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إنه يتم اتخاذ إجراءات للتيسير على المموليين لتجنب الازدحام داخل المأموريات بالمحافظات ، مؤكدًا ان مصلحة الضرائب من اول المصالح التى تفاعلت بشدة من اول لحظة بحيث تتعاون بكل سرعه فى تخطى هذه الازمة.







وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" ، المُذاع على قناة "المحور"، أن مارس وإبريل أهم شهرين لتحصيل وتقديم الإقرارت الضريبية، وبسبب فيروس كورونا تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل الأمور على الناس في تقديم الإقرارات الضريبية





واشار رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إلى ان الدولة تعمل عتلى توفير مناخ جيد لتقديم الإقرارات الضريبية، منها تسهيل تقديم الإقرارات إلكترونيا عن طريق الإنترنت دون أي مصاريف إضافية، وإمكانية دفع الأموال عن طريق الإنترنت أيضا بالشيكات بدون أي مصاريف.



وتابع رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب: " نتجاوز عن المصاريف الادارية وعاوزين أصل الضريبة فقط بسبب الظروف التي تمر بها البلد بسبب كورونا ".



