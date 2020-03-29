تراجع مبيعات السيارات في أمريكا 80% بسبب كورونا

هناك توقعات بتراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 80 % أو أكثر.. وفقا لما أصدرته منظمة جي دي باور.

والسبب في ذلك هو انتشار فيروس كورونا بشكل كثيف في الولايات المتحدة حيث تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 22% في الأسبوع قبل الأخير من هذا الشهر.

وقررت الحكومة الامريكية دعوة المواطنين للبقاء في المنازل والابتعاد على التجمعات وذلك خوفا على حياتهم مهما بلغت الخسائر.

وتتوقع دراسة أيضا تراجع مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 80 % على الأقل في ولايات نيويورك وكاليفورنيا.

ولسوء الحظ تعتبر ولاية نيويورك هي بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاليا لذلك قررت أن يبقى 19 مليون فرد وهم تعداد الولاية للجلوس في منازلهم.

يذكر أن كورونا تسبب في مقتل اكثر من 15ألف ضحية حول العالم وإصاب ما يقرب من 150 ألف شخص.

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وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن بعدما تعدت إيطاليا وإيران وإسبانيا.