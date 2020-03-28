كوريا تستدعي سيارات من بي إم دبليو بسبب عيوب التصنيع





استدعت وزارة النقل الكورية الجنوبية آلاف السيارات التابعة لشركة بي أم دبليو و6 شركات أخرى والسبب عيوب في التصنيع وكانت عدد السيارات التس تم استدعاها حوال 39 ألف سيارة بعد عدة شكاوى من العملاء والمستخدمين

ولم يقتصر الأمر على استدعاء سيارات بي أم دبليو فقط بل تم استدعاء السيارات من 6 شركات أخرى هم شيفروليه وجاجوار ولاندروفر وفولفو وبورش وهوندا وجنرال مورتورز

وكانت معظم الشكاوى من مشاكل في نظام مكابح الطوارئ في سييارات فولفو ومراقبة ضغط الإطارات وكذلك في ناقل الحركة في سيارة أودي

وبالفعل استجابت الشركات لوزارة النقل الكورية واستدعت السيارات كما أنها تعمل على إصلاح العيوب قل إعادتها للعملاء

كما قامت فولفو بخطوة غير مسبوقة وقررت استدعاء أكثر من طراز بسبب مشكلة مكابح الطوارئ

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كما أكدت فولفو بأن نظام المكاباح العادي يعمل بكفاءة جيدة ولكنه لم يصل لها أي شكوى منها وهذا يعني بأ وسائل الأمان التقليدية تعمل بنسبة 100%.

الجدير بالذكر أن الشركات العالمية تستجيب سريعا لأي دعوات لإصلاح عيوب تصنيع بها حفاظا على شعبيتها بين ملاك السيارات.