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رياضة

حسن شحاتة: عصام الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر

الأحد 29/مارس/2020 - 01:30 ص
حسام الحارتي
أشاد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق ،  بعصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق قائلا " أفضل حارس في تاريخ مصر".

وأكد حسن شحاتة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت"، أن عصام الحضري أحسن حارس على مدار التاريخ داخل الكرة المصرية.
 
وتابع :" كنت أتعمد ابتعاد عصام الحضري في المباراة الودية للاستفادة من خبراته في اللقاءات الأساسية".

وواصل : "الحضري يكره الجلوس احتياطا وهو أفضل حارس في تاريخ مصر ".

وتابع:" عضام الحضري لم يقبل أن يكون الحارس الثاني أو الثالث داخل قائمة المنتخب".

وأكد أن عصام الحضري يثير المشاكل في حالة جلوسة احتياطا متابعا:" لو مش هيلعب أساسي يتم استبعاده من الافضل ".

وأضح حسن شحاته  أنه  خلال توليه قيادة المنتخب المصري كان يتعمد إخلاق حالة من الترابط بين الجميع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية وتحقيق الهدق الأول وهو التتويج بكافة البطولات ".

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