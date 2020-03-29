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فن

يسرا تهنئ كندة علوش بعيد ميلادها

الأحد 29/مارس/2020 - 02:30 ص
يسرا
يسرا
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محمد نحلة

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد كندة علوش ونشرت صورة تجمعهما سويا عبر حسابه على إنستجرام.


وكتبت يسرا: "صديقتي وحبيبتي كندة كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة ربنا يحميكِ ويحفظ عيلتك الجميلة ويسعدك ويملى حياتك هنا وراحة بال بحبك".


واحتفلت كندة علوش الجمعة بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.


وتابع عيد ميلاد كندة علوش  العديد من الفنانين وأرسلو لها التهاني والامنيات الطيبة،  منهم إبنة الفنانة أصالة، وظافر عابدين كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بإلتزام المنزل.


شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كنده السيناريست تامر حبيب بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستوري" بفيسبوك.
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