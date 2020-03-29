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رياضة

رغم فشل ارتباطه بـ نجلته.. الحضري يوجه رسالة لـ كهربا

الأحد 29/مارس/2020 - 06:02 ص
رغم فشل ارتباطه بـ
رغم فشل ارتباطه بـ نجلته.. الحضري يوجه رسالة لـ كهربا
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ياسمين تيسير
وجه عصام الحضري حارس مرمى الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب انتهاء ارتباطه بـ نجلته خلال الفترة الماضية. 

وقال الحضري في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت: "أطلب من كهربا دائما بالتركيز داخل الملعب والحرص على تقديم أداء جيد في المباريات". 

وأضاف الحضري أنه يطالب كهربا بعدم التفكير في القضيه المثارة بين الأهلي والزمالك بشأنه، والكف عن إثارة أي أزمة خلال المباريات.


وأكد الحضري أن علاقته بـ كهربا جيدة على الرغم من فشل ارتباطه بـ نجلته.
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