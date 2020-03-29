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محافظات

عريس جديد ولديه طفلة رضيعة .. حكاية الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية

الأحد 29/مارس/2020 - 07:32 ص
لطبيب المصري المتوفى
لطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية
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محمد الطحاوي

ترك طفلته التي لم تكمل عامها الأول ، ووضعت زوجته في الحجر الصحي بعد وفاتها أنه الطبيب المصري  محمد أحمد محمد إبراهيم 29 سنة الذي توفي في السعودية بعد إصابته بـ كورونا.


شقيق الطبيب المتوفى يعمل طبيب بيطري ايضا ولكن بمدينة الرياض  ونظرا لإجراءات الحجر الصحي والتشديدات بالمملكة لم يستطع الوصول إلى جدة ولكنه يحاول الوصول لحضور مراسم دفن شقيقه والمقرر عقدها غدا، بحسب ما سرد لنا المهندس صبري نجم عم الطبيب المتوفى.


وأضاف عم الطبيب أن زوجته  تعمل طبيبة أسنان ومتواجدة الآن أيضا بإحدى غرف العزل نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا هي الأخرى مشيرا إلى أن جثمان الطبيب سوف يتم دفنه غدا بالمملكة العربية السعودية.


وعن تفاصيل أخر أيام حياته ، أكد أنه أصيب بضيق في التنفس ثم بالتهاب رئوي منذ أسبوع وبالفعل توجه الي إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة جدة وتم تقديم الرعاية الصحية له .

وعندما تم سحب عدة عينات منه أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم عزلة بإحدى المستشفيات ووضعه على أجهزة التنفس إلى أن علموا بخبر وفاته أمس السبت.

الطبيب المتوفى متزوج منذ فترة قريبة ولديه مولودة اسمها مريم تبلغ من العمر 6 أشهر ولكن القدر لم يمهلها حتى تشبع من حنان والدها الذي وافته المنية نتيجة أصابته بفيروس كورونا المستجد بالمملكة السعودية.

وأكد عم الطبيب ان القنصل المصري بالسعودية تواصل مع والد الطبيب وأبلغه خالص التعازي بالإضافة الي نائب وزيرة الهجرة وتقديم النقابة العامة للأطباء البيطريين خالص العزاء لوفاة نجلنا .

وأختتم المهندس "صبري نجم" حديثة مؤكدا انه تم اداء صلاة الغائب علي الطبيب المتوفي والاقتصار علي قراءة الفاتحة التزاما بقرارات الدولة المصرية للحد من التجمعات بالإضافة إلى الحالة الصحية لوالد ووالدة الطبيب المتوفي.

ونعى الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بـفيروس كورونا.

وتقدم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لجموع الأطباء البيطريين في وفاة المغفور رحم الله الفقيد رحمة واسعة و رزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا. وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن إصابة الطبيب بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخاله للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس 

عريس جديد ولديه طفلة رضيعة .. حكاية الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية
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