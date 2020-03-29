الحضري: ابتعدت عن إكرامي والشناوي بسبب السحر

عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي زميليه السابقين في منتخب مصر، كان لديهما قناعات بقيامه بإجراء أحد الأعمال لتعرضهم للإصابة.

وأضاف الحضري خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس ": "إكرامي والشناوي كان ليدهما قناعات بأنني أقدم على أعمال من أجل أن يصابوا"، مضيفا أنه قرر الابتعاد عنهما في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.



وتابع: "مرة بنتمرن في الجابون والجو كان حار وانا بحب اتمرن بجاكت مصر وكذلك إكرامي، والشناوي كان بيستعد للسفر إلي مصر بعد إصابته وتأكد غيابه عن البطولة ولأجل الحظ جاكت شريف جه عندي في الأوضة والعامل خد الجاكت لاكرامي لكنه رفضه وأحمد ناجي مدرب الحراس في ذلك الوقت على علم بتلك التفاصيل".





وواصل: "أنا في الملعب مش بحب غير نفسي ومش بعرف حد مفيش حاجة في كرة القدم اسمها عاطفة"، مشيرا إلي وجود خلافات كثيرة بين جميع حراس المنتخب على مدار الزمن.