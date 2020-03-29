الأمم المتحدة تتبرع بربع مليون قناع طبي لـ نيويورك لمواجهة كورونا

أعلنت الأمم المتحدة تقديم ربع مليون قناع واقٍ للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء مدينة نيويورك، أملا في إحداث فرق في المدينة التي لا تنام، والتي تحولت في غضون فترة وجيزة إلى بؤرة تفشّي مرض كوفيد-19 الشرس في الولايات المتحدة.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر اليوم أن الفرق الطبية تعمل على الاستجابة لتفشي كـوفيد-19 بجسارة وإيثار وبلا كلل في نيويورك، ولذا فقد أعلنت المنظمة الدولية التبرع بـ 250 ألف قناع واقٍ للوجه وهي مستلزمات موجودة في مخازن الأمم المتحدة وتفيض عن حاجتها.