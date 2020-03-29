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أخبار العالم

السودان يعلن تصنيع أجهزة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن السودان عن تصنيع أجهزة جديدة للتنفس الصناعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال فصل محمد صالح، وزير الثقافة السوداني إن بلاده بدأت في تصنيع أجهزة جديدة للتنفس الصناعي بالتعاون مع التصنيع الحربي، وسيتم عرض نموذجين منها على الكوادر الطبية المتخصصة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.

وقررت السلطات المعنية فى السودان، الخميس الماضي، تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية، ذكرت أن السودان أفرج عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.

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