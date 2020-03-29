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فن

لليوم الثاني.. تامر عاشور يتصدر تريند يوتيوب بحفل لايف بدون جمهور.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 08:53 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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شروق ابراهيم

يواصل الفنان تامر عاشور تصدر تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي بالحفل اللايف الذي أحياه أول أمس الجمعة بدون جمهور لأول مرة ضمن مبادرات "خليك بالبيت" من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال تامر عاشور خلال الحفل الذي تم بثه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب إنه وجميع المشاركين في الحفل تم تعقيمهم، لافتا إلى أن التحضيرات وترتيبات المسرح لم تنفذ في نفس الوقت منعا للتجمعات.


ويأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.


ويعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور من الفنانين وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.

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