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برلمان

طلب إحاطة لتأجيل سداد قروض المواطنين من جمعيات رجال الأعمال

الأحد 29/مارس/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى، بشأن تطبيق قرار البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات، على قروض جمعيات رجال الأعمال وجهات تمويل المشروعات المتناهية الصغر المرخصة من هيئة الرقابة المالية، أسوة بالبنوك. 

وأوضح الخشب في طلب الإحاطة، أن هناك عددا من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين حصلوا على قروض من خلال جمعيات رجال الاعمال وشركات تمويل مرخصة من هيئة الرقابة المالية، ويعانون الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد بسبب إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الخشب، بتطبيق قرار البنك المركزى، بتأجيل سداد القروض لمدة ٦ شهور، على هؤلاء المواطنين، أسوة بباقى المستفيدين من قروض البنوك، أو من خلال صدور قرار حكومي جديد بشأن هولاء المواطنين، وذلك للتخفيف عنهم في تلك الفترة.
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