المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني..فيديو

قالت الاعلامية رشا مجدي، إن المجلس الأعلى للجامعات نفى ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونقل طلاب فرق النقل الأولى والثانية والثالثة للفرقة الأعلى مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل.





وتابعت الإعلامية رشا مجدي، ، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه أكد المجلس الاعلى للجامعات على القرارات التي أصدرها بتاريخ 21 مارس 2020 بهذا الشأن.





وناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر المعلومات التي لا تستند الى اي حقائق وتقوم بإثارة البلبلة.





وأضافت رشا مجدي، انه من ينشر اي معلومات غير مؤكدة وليس لها اي اساس من الصحة سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية، واكد المجلس الاعلى للجامعات أنه لن يتم التهاون في اتخاذ القانونية اللازمة في هذا الشأن علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للجامعات تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة على فيسبوك.