قرارات حاسمة من الحكومة المصرية لمواجهة كورونا.. تلويح بحظر كلي في الكويت.. وإدانة صواريخ الحوثي على السعودية.. الأبرز في صحف الكويت

مصر توقف تصدير البقوليات بسبب أزمة فيروس كورونا.. و تتوعد مروجي الشائعات

صحة القاهرة: عزل مناطق لمنع تفشي كورونا.. والمحروسة تدخل «الأسبوع السابع»

الصالح: تمديد الحظر الجزئي أو فرض حظر كلي.. إذا استمر عدم الالتزام

اتحاد مصارف الكويت يعلن تأجيل أقساط قروض «البدون» وأبناء الكويتيات 6 أشهر

«الخارجية» أعربت عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الجبان

الولايات المتحدة تستعين بالاحتياطي.. و الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي «كورونا»





تناولت الصحف الكويتية آخر مستجدات الأوضاع الملحية والمصرية والدولية فيما يخص فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الأحداث الدولية الأخرى، في الصحف الصادرة اليوم، الأحد.





وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن وزارة التجارة المصرية ذكرت في بيان، إن البلاد ستوقف تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، ضمن خطة حكومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأوضحت أن الإجراء يأتي للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المصريين باحتياجاتهم الأساسية كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار مرض كوفيد- 19.





وذكرت "الوطن" أن النيابة العامة المصرية، أعلنت فرض عقوبات "رادعة" على من يقوم بنشر شائعات على الإنترنت عن فيروس كورونا. وذكرت النيابة المصرية في بيان: "إنشاء أو استخدام موقع على شبكة المعلومات لنشر شائعات عن فيروس كورونا عقوبتها الحبس عامين وغرامة تصل 300 ألف جنيه".





وأضافت "الوطن": "كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عن عزل 10 مراكز ومدن في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز منعًا لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع"، مؤكدا أن مصر تشهد نسبة شفاء عالية وقد تكون الدولة الأعلى عالميًا في ذلك.





وكشف متحدث الصحة المصرية أن الحالات التي أعلن عنها السبت متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا توفوا قبل وصولهم للمستشفيات، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات الذتي بلغ 36 حالة في اليومين الأخيرين يعود لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعاني من سرطان في القولون.





وفي الشأن الكويتي ، قالت الصحيفة: "أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني الكويتي أن البقاء في المنازل هو القاعدة، والخروج يجب أن يقتصر على حالات الضرورة، في ظل هذه الظروف".





وقال الصالح عبر حسابه الرسمي في "تويتر": «لن نتردد بتمديد فترة الحظر الجزئي أو تحوله الى كلي في حال استمرار عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، خاصة في الأوقات خارج الحظر»، ودعا الجميع إلى التعاون لمواجهة فيروس كورونا.





في السياق ذاته، أكد الصالح أن الدولة سخرت كل الإمكانات والخدمات للحفاظ على صحة وأمان الوطن والمواطن والمقيم في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا.





وشدد الصالح في جولة تفقد خلالها منطقة الحجر الصحي بمنتجعي (أكوامارين) و(خليفة) للاطلاع على الاستعدادات والإجراءات الأمنية المتخذة لاستقبال الحالات، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتأمينية والاحترازية في منطقة الحجر الصحي بمنتجعي (أكوامارين) و(خليفة).





وذكرت "الوطن" أن اتحاد مصارف الكويت أعلن عن تأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بالنسبة لجميع عملاء البنوك من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وأبناء الكويتيات، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى، كما سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حدة.





وقال الاتحاد في بيان صحفي أمس، السبت، إن القرار يأتي تقديرا من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للاجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحرصا منها على اتخاذ أي تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كل عملائها سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.





وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية: "أعرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة".





وقال المصدر إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها وإمعانًا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا.





‏وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الشقيقة السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.





وذكرت "الجريدة" أن تفشي فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19) جعل الحكومات تستعين بالجيوش، فبعدما تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة عتبة المائة ألف شخص، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يلزم مجموعة صناعة السيارات "جنرال موترز" بإنتاج أجهزة تنفّس اصطناعي أساسية لمرضى "كوفيد - 19"، بموجب قانون الانتاج الدفاعي.





وقال خلال مؤتمره اليومي في البيت الأبيض، إن أمريكا ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم.





وأضاف: "هناك احتمال كبير ألا تحتاج الولايات المتحدة إلى عدد كبير جدا من أجهزة التنفس حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة".





كما وقّع ترامب مرسوما يقضي باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة الفيروس.





وأكد البيت الأبيض، أن المرسوم يتيح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء عناصر الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل من الاحتياطي للخدمة لمدة سنتين.





ويقضي المرسوم أيضا بألا يتجاوز إجمالي عدد الأفراد في الخدمة الفعلية المليون فرد في أي وقت.





ومن مصر، قالت صحيفة "الجريدة": "كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن الموعد المحتمل لوصول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذروته في مصر، وفق البيانات المتوفرة".





وقالت زايد، في مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي مصر"، إن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من انتشار كورونا، بحسب البيانات والمعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت في انتشار "كوفيد-19". وأضافت أن ذروة كورونا لم تبدأ في مصر "حتى الآن"، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.





وذكرت أن "الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير".





وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن اليوم، الأحد، سيكون بداية الأسبوع السابع.





وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، مساء أمس الأول، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 وفيات جديدة. وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة و30 حالة وفاة.





وأبدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد رضاها عن معدل الإصابات في مصر، متمنية الحفاظ على هذه الوتيرة لتجنب انفجار أعداد الإصابات على درب التجربة الإيطالية.





وكشفت عن تدشين معامل تابعة للمعامل المركزية لوزارة الصحة في كل محافظة من أجل توفير تحليل فيروس كورونا، وأن هناك 23 معملا في 23 محافظة، وخلال أيام سيصل العدد إلى 27 معملا أي معمل في كل محافظة.





في غضون ذلك، أصدرت وزارة الصحة ممثلة في قطاع الطب الوقائي منشورا إلى كل مديريات الشؤون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم، وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يوما بدلا من 14 يوما.





ميدانيا استمر المصريون في الالتزام بحظر التجوال الجزئي الذي بدأ الأربعاء الماضي، ويستمر من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي.





وجاءت قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، بإلغاء امتحانات نهاية العام لجميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي)، مع تقديم مشروع بحثي بديلا عن الامتحان، مع الاكتفاء بما تم تدريسه حتى يوم 15 مارس الماضي، وترحيل بقية المناهج إلى العام الدراسي المقبل، مع اقتصار أداء الامتحانات على الصف الثالث الثانوي فقط.





أخيرًا من صحيفة "الراي"، قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.





وقال مي فنغ «الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا».





وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.











