أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت "الخارجية البحرينية" - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم /الأحد/ - أن هذا العمل الإرهابي الجبان يبرهن على إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.. مشيدة في الوقت ذاته بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما.



وأعربت عن تضامن مملكة البحرين مع السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.