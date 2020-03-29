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أصل الحكاية

بعد وفاته.. ماذا تعرف عن سليمان الياسين رائد المسرحية الكويتية؟

الأحد 29/مارس/2020 - 12:35 م
سليمان الياسين
سليمان الياسين
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عبدالله قدري
أعلنت وسائل إعلام كويتية صباح اليوم  وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين فجر اليوم الأحد.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الفنان الراحل قد نُقل في وقت سابق إلى المستشفى الأميري عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة. 

ويعتبر الفنان الراحل أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية في الكويت، وواحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.

وفيما يلي نبذة عن الفنان الراحل سليمان ياسين:

سليمان ياسين أحد رواد المسرح النوعي، تلقى علومه في جامعة باريس، ثم عاد إلى الكويت وعمل في تلفزيون الكويت شاغلا مراكز عدة قبل أن يتقاعد، كما أسس الفنان شركة آمار للإنتاج الفني مع شركاء آخرين.

درس ياسين في فرنسا الأدب الفرنسي الحديث، وبعدها دخل إلى «كلية الآداب والفنون» في جامعة باريس، وحصل على ليسانس في «معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية».

حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الفني منها، جائزة «مهرجان المسرح العربي»، وجائزة «مهرجان قرطاج للفنون المسرحية» وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عن أدائه المتميز في مسرحية القضية خارج الملف، جائزة أفضل ممثل دور أول من «مهرجان الكويت المسرحي الحادي عشر»، والجائزة الفضية من «مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس».

له العديد من أعمال التليفزيون والإذاعة والمسرح مثل جفت الكؤوس وليلة العرس وابن الحطاب، ومسرحية ضاع الديك والدرجة الرابعة وشياطين ليلة الجمعة، أما الإذاعة فله مسلسل الجاحظ وسوالف بيتنا والزير سالم ونصيبك يصيبك.




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