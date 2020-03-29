بداية عرض أولى حلقات سنين وعدت .. الأربعاء المقبل

يبدأ يوم الأربعاء القادم عرض أولى حلقات حكاية سنين وعدت عبر مجموعة قنوات الدي ام سي وهي الحما الثانية لمسلسل الا انا.





وكانت شركة أروما ستوديو قد طرحت الإعلان التشويقي لها منذ عدة أيام وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دراماتورجي لعبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، الحكاية دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا.





فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وإخراج أحمد شفيق الذي يقدم مسلسل عشر حلقات للمرة الأولى في تاريخه مع استمرار تناوله لمشاكل المرأة في مسلسلاته.





وبطولة كل من النجوم أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزيز.





على صعيد أخر حققت أولى حكايات المسلسل وهي بعنوان بنات موسى وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياته اليومية المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز.



