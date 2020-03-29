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فن

بصورة نادرة.. راندا البحيري تستعيد ذكريات طفولتها

الأحد 29/مارس/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت الفنانة راندا البحيرى متابعيها بصورة نادرة لها في طفولتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت راندا البحيرى على الصورة، قائلة "راندا نونو 🤗 صباح الخير ..عاملين ايه في الحظر 😂 انا في البيت بالبيچاما وانتو "

وكانت |آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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