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محافظات

المستشفى التخصصى بأسوان يستقبل أول حالة مصابة بالكورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:08 م
أول حالة مصابة بالكورونا
أول حالة مصابة بالكورونا
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استقبل مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، أول حالة إصابة لشخص كان مختلطًا بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.   

والحالة هى لشخص يدعى "م.ع" 43 سنة، وكان لا يشكو من أى أعراض، ولكنه أثناء الحديث مع مدير المستشفى تبين أنه كان مختلطا مباشرة مع سائحين أجانب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله.  

وأظهرت نتائج التحاليل التى تم إجراؤها للحالة على إيجابية المصاب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجار عمل مسح للمخالطين للحالة.  

وكان مستشفى العزل بأسوان يستقبل المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من محافظات الصعيد خارج أسوان، وأظهرت النتائج الأولية سلبية 12 حالة، ومنتظر نتائج التحاليل الأخيرة قبل التصريح بخروجهم من مستشفى العزل.  

وبالتوازى مع ذلك قامت الأجهزة المعنية بالانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 28 فندقا عائما "باخرة سياحية" بمحافظة أسوان على مدار الأسبوع الماضى، فى إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالأماكن التى يقيم فيها ويتردد عليها السائحون الأجانب خلال تواجدهم بأسوان.  
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