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محافظات

انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم

الأحد 29/مارس/2020 - 02:53 م
انتظام سير العمل
انتظام سير العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت محافظة الفيوم عن انتظام أعمال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة داخل المدارس ومراكز الشباب التى خصصتها المحافظة للتيسير على المواطنين فى تسجيل بياناتهم، ومنع التكدس والزحام أمام المراكز الخاصة، وكذلك منع استغلال المواطنين أو الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسجبل البيانات.

 

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة خصصت 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لتستقبل العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتهم، بدءًا من اليوم، الأحد، تيسيرًا عليهم بعد رصد العديد من المعوقات التى تواجه الراغبين فى تسجيل بياناتهم، وشكاوى الكثير من المواطنين بشأن استغلال بعض أصحاب مراكز الكمبيوتر الخاصة، فضلًا عن التزاحم الشديد على هذه الأماكن مما يجعل المواطنين عرضة للإصابة بالعدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا.

 

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وأضاف "الأنصاري" أن أعمال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تتم بالتنسيق بين مديريات القوى العاملة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتخفيف العبء عن قطاع العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن المدارس التي تم تخصيصها لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة هى المدرسة الرياضية الثانوية بنات بمنطقة الجون بمدينة الفيوم، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهي (أم المؤمنين الثانوية بنات - بجوار مجلس المدينة الفيوم)، ومدرسة مصطفى كامل الثانوية بقرية تطون بمركز إطسا، ومدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بمدينة إطسا.

 

كما تم تخصيص مدرسة طامية الإعدادية الحديثة بجوار الإدارة التعليمية بمركز طامية، وفي مركز أبشواي، تم تخصيص مدرسة أبشواى الإبتدائية بنات، ومدرسة الشواشنة الثانوية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الثانوية بمركز سنورس.

 

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضًا تجهيز 6 مراكز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هى مركز شباب قحافة ببندر الفيوم، ومركز شباب طبهار بمركز أبشواي، ومركز شباب دار السلام بمركز طامية، ومركز شباب دفنو بمركز اطسا، ومركز شباب الشواشنة التابع لمركز يوسف الصديق، ومركز شباب سنورس بمركز سنورس.

 

وأكد محافظ الفيوم أنه يتم مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات تجنبًا لانتشار العدوى بالأمراض، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على أن من قام بالتسجيل لا يقوم بإعادة التسجيل مرة أخرى، وفى حالة توقف رابط التسجيل يتم تجميع الطلبات من المواطنين لتسجيلها تباعًا لتخيف التزاحم.


جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص موقع إلكتروني www.manpower.gov.eg لتسجيل العمالة غير المنتظمة وغير المسجلين على قاعدة البيانات.

انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم
انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم
انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم
انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم
انتظام العمل بمراكز تسجيل العمالة غير المنتظمة بـ الفيوم
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