بعد استبعاد الأجزاء المحذوفة.. ننشر مقررات الفيزياء والكيمياء والأحياء والفرنسية بالمرحلة الثانوية

انتهى مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، من تحديد المحتوى الدراسي المطلوب دراسته من طلاب المرحلة الثانوية في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، وذلك بعد قرار اقتصار المناهج على ما تم تدريسه حتى 15 مارس 2020.









كان ذلك تمهيدًا لبدء تحميل هذه المقررات على موقع وزارة التربية والتعليم، بحيث يعرف طلاب المرحلة الثانوية الأجزاء المحذوفة من المناهج التي تقرر ألا تأتي ضمن تقييمات وامتحانات الطلاب هذا العام تقديرًا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.



وانتهى أيضًا مستشار مادة اللغة الفرنسية من تحديد المقررات المطلوب من طلاب المرحلة الثانوية مذاكرتها، وأيضا بعد توقف الفصل الدراسي الثاني عند يوم 15 مارس 2020.









وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، صور جداول المقررات المطلوب مذاكرتها من طلاب المرحلة الثانوية في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الفرنسية.



