وزير التعليم: مدارس ومعاهد التمريض "مش تبعنا" ومصير طلابها ليس في أيدينا

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات بشأن مصير امتحانات مدارس ومعاهد التمريض، في ظل ظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستفسارات نافيا تبعية مدارس الثانوي الفني تمريض ٣ سنوات لوزارة التربية والتعليم.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذه المدارس تابعة "لمديريات الصحة ووزارة الصحة" وهذه الجهات هي التي تحدد قواعد قبول الطلاب ومعايير الشهادات بها.





كما أوضح وزير التربية والتعليم، أن معاهد التمريض الخمس سنوات، هي معاهد تابعة لوزارة "التعليم العالي" وليس للتربية والتعليم.





وعلى صعيد آخر كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أن الوزارة سوف تعلن اليوم الأحد الأجزاء التي تقرر حذفها من امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.









وقال وزير التربية والتعليم: إنه على طلاب المدارس الدارسين بجميع الصفوف الدراسية ، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، للاطلاع على هذه الاجزاء التي لن يحاسب عليها الطلاب هذا العام.









وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه نظرا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد ، قررنا أن يلتزم الطلاب فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم ١٥ مارس 2020.