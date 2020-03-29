أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 نصائح لبطء سرعة الإنترنت.. كيفية إجراء مكالمة جماعية في واتساب

نشر موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، صورا لهاتف Galaxy M11 القادم من، وذلك مع اقتراب الإعلان الرسمي عنه، حيث أمست الشركة الكورية خلال العام الجاري مهتمة بإصدار الهواتف المتوسطة الفئة بشكل متزايد من سلستي A و M فقط.