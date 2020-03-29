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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 نصائح لبطء سرعة الإنترنت.. كيفية إجراء مكالمة جماعية في واتساب

الأحد 29/مارس/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا..
أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 نصائح لبطء سرعة الإنترنت.. كيف
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

مع استمرار الحجر الذاتي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يعمل العديد من الأشخاص بالمنزل، ويعاني الكثير منهم بسبب بطء سرعة الإنترنت، مما يؤثر على أداء عملهم، ولا يعرفون سبب ذلك.

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض الحجر الذاتي وحظر التجوال في العديد من بلدان العالم لاحتوائه، ومع بقاء الجميع في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، يصعب لقاء الأحباب والأقرباء.

نشر موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، صورا لهاتف Galaxy M11 القادم من سامسونج، وذلك مع اقتراب الإعلان الرسمي عنه، حيث أمست الشركة الكورية خلال العام الجاري مهتمة بإصدار الهواتف المتوسطة الفئة بشكل متزايد من سلستي  A و M فقط.

أطلقت شركة أبل "Apple" الأمريكية، خلال الأيام الماضية، تطبيقا وموقعا لمساعدة المستخدمين على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، يسمى COVID-19. 


يعتبر واتساب الذهبي whatsapp gold، أحد أشهر التطبيقات المعدلة من تطبيق المراسلة الفورية التابع لفيسبوك "واتساب"، إذ يحتوي واتس اب الذهبي على جميع ميزات الإصدار الأصلي بالإضافة إلى العديد من الميزات المضافة من قبل مطوريه.


طورت إحدى الشركات الصينية، روبوتا مخصصا للعمل في المستشفيات يستخدم مزيجا من الأشعة الفوق البنفسجية والرش المطهر لقتل مسببات فيروس كورونا المستجد، وتصل تكلفته إلى 40 ألف دولار.


تستمر شركة آبل "Apple" الأمريكية، في إضافة المزيد من التحديثات لنظام التشغيل المملوك لها iOS 13، حيث يأتي أحدث تحديث للنظام بمزايا جديدة، مثل مشاركة الملفات عبر تطبيق iCloud، وإليك أبرز مزايا نظامي التشغيل "iOS 13" و"iPadOS"، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.
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