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تكنولوجيا

كيف يمكنك إجراء فحص كورونا باستخدام تطبيق أبل الجديد؟

الأحد 29/مارس/2020 - 01:31 م
تطبيق آبل COVID-19
تطبيق آبل COVID-19
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أبل "Apple" الأمريكية، خلال الأيام الماضية، تطبيقا وموقعا لمساعدة المستخدمين على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، يسمى COVID-19. 

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يأتي تطبيق أبل الجديد، والمتاح لمستخدمي أجهزة أبل في متجر آب ستور، بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والبيت الأبيض.

يساعد التطبيق مستخدميه من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول الأعراض المرض، ويقدم توصيات بناء على توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC. 

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وأوضحت أبل إن تطبيق كوفيد-19 وموقعه الإلكتروني لا يجمع البيانات أو تشاركها، للحفاظ على جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين آمنة وخاصة، إذ إنها لا تطلب من المستخدمين تسجيلًا للدخول باستخدام Apple ID"، وللمساعدة في تحسين الموقع تجمع Apple بعض المعلومات حول كيفية استخدامه والمعلومات التي تم جمعها لن تكشف عن شخصية المستخدم.

وإذا كنت من مستخدمي أجهزة أبل، يمكنك حاليا تحميل تطبيق أبل COVID-19 من متجر آب ستور، وإليك كيفية استخدامه: 

- عند فتح التطبيق ستجد الشاشة الرئيسية مع بعض المعلومات الصحية من مركز السيطرة على الأمراض قبل أن تتمكن من بدء عملية الفحص، مع توضيح أن الإرشادات المقدمة لا تلغي أي معلومات حصلت عليها مباشرة من قبل مقدم الرعاية الصحية.

- وفي بداية الفحص يمكنك اختيار أما إجراء الفحص لنفسك، أو إجراء الفحص لشخض آخر.

- يطلب التطبيق من الأشخاص الذين يشتكون من أعراض فيروس كورونا مثل ألم مستمر بالصدر، وصعوبة التنفس، الاتصال برقم الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا سريعا.

- وفي بداية الفحص، يسألك التطبيق ما إذا كنت قد سافرت إلى الخارج خلال الفترة الماضية، أو تقيم في منطقة ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

- وبناء على إجاباتك، سيقدم لك التطبيق توصيات خاصة مثل فرض الحجر الذاتي والابتعاد الاجتماعي عن الآخرين فقط، إلى جانب مراقبة أعراض المرض مثل السعال والحمى والتحقق من درجة الحرارة مرتين يوميا لمدة أسبوعين.
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