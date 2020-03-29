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رياضة

كاراتيه القاهرة يطلق مبادرة «جمعية بـ50 جنيها على الموبايل» لدعم المدربين في أزمة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 06:28 م
كاراتيه القاهرة
كاراتيه القاهرة
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلن العميد حسام موسى، رئيس مجلس إدارة منطقة القاهرة للكاراتيه، عن تنظيم جمعية بالجهود الذاتية لمدربي الكاراتيه بمنطقة القاهرة، منوهًا بأن مبادرة جمعية بـ50 جنيهًا على الموبايل، لدعم المدربين المتضررين من الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي هي خطوة جيدة للتكاتف مع الاتحاد في دعم ومساندة أبناء الكاراتيه من المدربين المتضررين.


وقال «موسى» في بيان له اليوم، إنها أول مبادرة حقيقية وسريعة ولا تعتمد على التبرعات وإنما الجهود الذاتية لمدربي القاهرة، للوقوف معًا وتخطي هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنها محاولة للعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد لدعم الدولة في إجراءاتها الاحترازية للحد من كورونا، لأن المسئولية مشتركة، فسلامة مصر وشعبها مسئوليتنا جميعًا.


وأوضح أن هذه المبادرة عبارة عن جمعية واشتراك الفرد فيها 50 جنيها وطريقة الدفع سهلة جدًا ومناسبة لظروف الحظر ولا تحتاج إلى تجمُعات، حيث إن الدفع يكون عن طريق  خدمة فوري من شبكة المحمول ويتم دفع 51 جنيها، أي بزيادة جنيه واحد من أجل الضريبة، لافتًا إلى أنه تم شراء رقم لتسجيل عليه خدمة الدفع الفوري عبر شبكات المحمول بالفعل. 


وأشار «رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه»، إلى أنه يمكن الاشتراك في هذه الجمعية بأكثر من فرد وفي حالة زيادة أعداد المشاركين بالجمعية سيتم قبضها كل عشرة أيام أو كل 15 يومًا لدعم ومساعدة المدربين المحتاجين، منبهًا الى أن المشتركين بالجمعية من مدربي القاهرة إلى الآن، إلا أننا نرحب بأي شخص ينضم لهذه الجمعية من خارج القاهرة.


وتابع: "نتمني من إخواننا المدربين بالمناطق الأخرى –بالمحافظات- تطبيق هذه المبادرة التي يسهل تفعيلها بكل منطقة عن طريق كل مدرب بكل فرع من فروع الاتحاد بالمحافظات، فكلنا إخوة وأتمنى أن يطبقها المدربون بالمناطق وتكون أول مبادرة حقيقية وسريعة، خاصة أن هذه الجمعية عليها إقبال كبير بين المدربين وبعضها، كما أنها بعيدة عن التبرعات فكل مدرب سيكون له دور لقبض الجمعية".


وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين 16 مارس، وكان من المقرر أن تنتهي في 29 مارس، إلا أنه تم مد فترة تعليق الأنشطة الرياضية حتى 15 إبريل المقبل، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر خلال فترة حظر التجول، والتي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
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