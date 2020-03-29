نيويورك تسجل 7195 إصابة جديدة بكورونا.. وقرار عاجل من حاكم الولاية

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 7195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الإصابات إلى 59513.









وأضاف أنه قرر مد فترة الإغلاق إلى 15 أبريل على خلفية تفشي كورونا.





وقال إنه تم تسجيل 237 وفاة جديدة بفيروس كورونا في نيويورك ليصل الإجمالي إلى 956 وفاة









ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، عزل ولاية نيويورك لفترة قصيرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.









وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض إنه يفكر في عزل نيويورك "على المدى القصير لمدة أسبوعين"، وكذلك بالنسبة لنيو جيرسي وبعض أجزاء كونيكتيكت.









وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "قد لا نقدم على ذلك، ولكن هناك احتمالية للأمر"، في إطار حديثه عن عزل الأجزاء المذكورة سابقا.









وأشار ترامب إلى أن هذا العزل سيحد حركة السفر وأشار إلى أن سكان نيويورك يسافرون إلى فلوريدا وهو ما لا يريده، مشيرا إلى أنه لا يفضل عزل الولاية لكنه قال إن ذلك قد يحدث.



