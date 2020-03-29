طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه أعاد هيكلة البنك الاهلي المصري في 2008، بعد ان فقد رأسماله وكان يكتفي بتحقيق ارباح لا تتجاوز الـ250 مليون جنيه، إلي ان اصبح حاليا يحقق ارباحا سنوية تصل لـ3,5 مليار جنيه.





أوضح " عامر" في مداخلة بالاعلامي أحمد موسي في برنامج "علي مسئوليتي"، أن البنك الأهلي اصبح يتحمل مشروعات الدولة القومية من رواتب العاملين ومعاشات ومشروعات تنموية مع بنك مصر باعتبارهما من بنوك الدولة.





أضاف " عامر" أن اي اجراءات لم يتم إصدارها تتم وفقا للدعم المجتمعي لاستكمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية، موضحا أن القيادة السياسية تدعم وتتابع بقوة اجراءاتنا التي لها طابع سياسي.





وأشار إلى أنه لولا دعم القيادة السياسية لم تكن هناك أية نجاحات نقوم بها، موضحا ان الوضع الاقتصادي في مصر تحسن فنحن لو لم يكن لدينا أمل وتفاؤل في الغد فالأولي لنا البقاء في البيت وترك مناصبنا.





وقال عامر إن الوضع تغير خصوصا وانه في فترات سابقة كنا نستورد وقودا بـ12 مليار دولار ولكن الآن الوضع تغير، وما وعدنا به المجتمع قد تغير وأوفينا بما وعدنا بتوفيق من الله ثم مجهودنا، وسنستمر في الافضل.