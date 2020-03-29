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محافظ البنك المركزي: انخفاض أسعار الوقود خلال أيام.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:26 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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حمزة شعيب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.

وأضاف "عامر"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب"، مؤكدًا "وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".

ولفت إلى أن حجم الأقساط المستحقة على مدار الـ6 أشهر القادمة بلغت تريليونًا و800 مليار جنيه وسيتم تأجيلها، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم إلغاؤه على الشركات المتعثرة 40 مليار جنيه.

وتوقع محافظ البنك المركزي، أن تنخفض أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، موضحا أن "اللجنة المختصة ستجتمع خلال أيام ومعلوماتي تؤكد انخفاض الأسعار".

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

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