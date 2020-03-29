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توك شو

هل مصر قادرة اقتصاديا على تحمل فرض حظر تجوال كامل.. البنك المركزي يجيب

الأحد 29/مارس/2020 - 10:17 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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حمزة شعيب
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن  مصر مستعدة إقتصاديا في حالة فرض حظر تجوال كامل، مشيرا إلى ان الوضع  الإقتصادي لن يكون اسوأ من الإنفلات الأمني في 2011.


وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب. 

وكشف  أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

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