طارق عامر يوضع إجراءات البنك المركزي حال فرض حظر التجوال الكامل

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يملك العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع أي تأثير علي المواطنين أو الدولة في حال فرض حظر التجوال بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال "عامر" في مداخلة مع الاعلامي أحمد موسي عبر برنامج علي مسئوليتي، إن احداث عام 2011 كانت الاصعب في تاريخ مصر باعتباره كان انفلاتا أمنيا ولكن حالة فرض حظر التجوال بشكل كامل ستكون آثارها أقل.





وأوضح " عامر" أن البنك المركزي المصري قام حاليا بزيادة اعداد ماكينات الصراف الالي واصدار بطاقات صرف بلاستيكية مصرية للاستقلال عن نظم تشغيل ماستر كارد وفيزا، تحسبا لاي اضطرابات في الخارج بالاضافة لوجود مقار خارجية للعمل.





وأشار إلي أنه حال حدوث حظر تجوال كامل سيتم التعامل معه و توفير الاحتياجات فلا يمكن قصر الصرف علي شخص بعينه ، معربا عن أمله أن يكون تأثير الفيروس كما هو عليه في مصر بعد أن اصبحت اوروبا و الولايات المتحدة مركزا للوباء.





واضاف أن هناك احتياطيات من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي يمكنها التعامل مع أسوأ الفروض ولدينا اجراءات واضحة ونقوم بتنظيم الاسواق ، بالاضافة لقيام البنوك بتطهير المقار والماكينات و الكروت فضلا عن استخدام الانترنت و الموبايل في إجراء عمليات مصرفية .