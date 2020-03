الدبلوماسية والأممية الطبية ومحاربة الكورونا

اكتسبت الدبلوماسية الطبية المزيد من المصداقية فى بناء العلاقات الخارجية على مدى العقدين الماضيين . وفقًا لإعلان أوسلو الوزاري لوزراء الصحه برزت الصحه كقضية ملحة للسياسة الخارجية في عصرنا .

وجاء فى البيان الختامى عام 2007 : "كوزراء سنعمل على زيادة الوعي حول الصالح المشترك في مواجهة التهديد الصحي وجعلها آلية لطرح قضايا أكثر قوة على ساحات مناقشات السياسة الخارجية من أجل تعزيز التزامنا بالعمل المنسق على المستوى العالمي ؛ وبناء التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف من أجل الأمن الصحي العالمي."

قالت المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية ، السيدة مارغريت تشان ، انه لابد بالطب كأداة مفيدة للسياسة الخارجية المعاصرة ، في خطابها الافتتاحي أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة : " الدبلوماسية الصحية تعمل وتفعل وتساعد في معالجة الأزمات الطبية والصحية العالمية الحقيقية والمحتملة".

وتم وضع Covid-19 كأكبر تهديد للعالم. فعلى الرغم من عدم وجود حلفاء أو دول المحور كما كانوا في الحرب العالمية الثانية العالم يقاتل العدو المشترك واحد وهو الفيروسات التاجية. ومما يثير القلق ، أن الوباء قد اخترق الأنظمة الطبية الهشة في بعض أجزاء آسيا وأفريقيا.

فى هذا السياق العالمى تبرز الدبلوماسية الصحية والطبية بين الدول كضروره للتعاون الطبى والسريرى للعلاج وتبادل المعلومات لاقتلاع الفيروس من العالم وإزالته. الدبلوماسية الطبية هي مفهوم يعمل على حض أعضاء المجتمع الدولي على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية لهزيمة الفيروسات التاجيه.

ان دبلوماسية الصحة العالمية هى ممارسة للعلاقات الدولية والأجنبية التي من خلالها تنسق الحكومات جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة غير الحكومية طبيًا لمعالجة قضايا الصحة العالمية مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والفيروس التاجي.

أكاديميًا ، يشير المصطلح تاة انه يقع أيضا ضمن العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لهذا السبب ، من أجل أن تؤسس دولة دبلوماسية طبية فعالة ، يجب ألا تركز فقط على الدبلوماسيين التقليديين أو الأطباء أو المتخصصين في الرعاية الصحية. بل يحتاج الامر إلى مجموعة من المتخصصين المختلفين من التخصصات الأخرى ذات الصلة .

ومن الجدير بالذكر أن العديد من البعثات الأجنبية تركز على الاهتمامات السياسية التقليدية والتعليم والثقافة والتجارة. السفارات والإشارات الأجنبية لديها ملحق خاص بهذه المصالح ، ولكن بالكاد سمعت عن الملحق الطبي في التمثيلات الأجنبية في الدول المضيفة.

ويمكن ممارسة تطبيق الدبلوماسية الطبية في بعض الاحيان من قبل المنافسين السياسيين. على سبيل المثال ، عندما ضرب إعصار كاترينا نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أغسطس 2005 ، اتخذت كوبا عدة خطوات لتعزيز وتطبيق علاقاتها مع الولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية الطبية. ففي اللحظة التي وصلت فيها المعلومات إلى دكتور خوان كاريزو ، الطبيب الكوبي الشهير والأكاديمي والعميد السابق لكلية الطب والذى عمل فى مستشفيات امريكا اللاتنيه، كان رد فعله بدقة عسكرية كما قال أندرو جاك في مقال في صحيفة فاينانشيال تايمز: "الدبلوماسية الطبية الكوبية" حشد كاريزو 1100 طبيب وممرض لإرسالهم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية الناتجة عن إعصار كاترينا.





كانت هذه الخطوة الأولى التي اتخذتها كوبا. منذ أوائل التسعينات من القرن الماضى ، عندما قدم خبير جامعة هارفارد ، جوزيف ناي المفهوم المعاصر للقوة الناعمة في كتابه الشهير "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power بدلًا من القوة الصلبة ، لعبت الدبلوماسية الطبية دورًا رئيسيا في معالجة العديد من القضايا السياسية الدولية الملحة بدلا من الأعمال الدبلوماسية الراديكالية لانها ويظهر حسن نية المعطي للمستقبل. على الرغم من أن مفهوم القوة الناعمة لم يتم احتضانه عالميًا ، فإن استخدام الموارد الاقتصادية والثقافية والعلمية والرعاية الصحية يمكن أن يخلق قوة ناعمة مهيمنة عند تطبيقها باحترافيه الامر الذى قد يولد سلوكًا إيجابيًا من الدول وقادتها لبناء شراكات دائمة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.





كما إنه يعزز ويقوي الجهود الوطنية والإقليمية والقارية لمعالجة الأزمات الطبية والصحية مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والفيروس التاجي بالاضافه انه قد يساعد على الحد من التوترات السياسية بين الدول. على عكس التجارة والسياسة بين / وعبر الدول ، والتي تقوم أساسًا على المصالح مع تجاهل بعض الشواغل الاجتماعية والإنسانية مثل التلوث فضلا انها يساعد على تأمين مستقبل العولمة.





صارت الكورونا بوضوح هى الوباء الذى يعتبر أكبر تهديد للعولمة حتى بين الأصدقاء والحلفاء. إن تصريح دونالد ترامب بتعليق جميع الرحلات الجوية من أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة يقدم درسًا كبيرًا لحجم أزمة الرعاية الصحية ضد التدويل والعولمة.





على اية حال الدبلوماسية الطبية مهمة للعلاقات الخارجية المعاصرة لعدة أسباب. أولًا ، الولايات المتحدة الأمريكية لديها مجموعة متنوعة من صناعات الرعاية الصحية تمثل 2.8 تريليون دولار ، 17.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. من خلال هذا ، تقدم الولايات المتحدة المساعدة في مجال الرعاية الصحية من خلال المستشفيات وتدعم مؤسسات البحوث الطبية. ونتيجة لذلك ، تلعب هذه الأنشطة دورًا محوريًا في الاستجابة الأمريكية غير المتكافئة للتحديات التي لا يمكن التنبؤ بها في الخارج بشكل مباشر سواء من خلال رعاية المرضى أو بشكل عام في المنفعة الاقتصادية .





وتتضمن المساعدات الامريكيه حزمة مليارات الدولارات لدعم نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، أكبر مستشفى إحالة مملوك للحكومة في ليبيريا ، تم بناؤه من خلال التعاون مع مركز JFK الطبي. شيد المركز بناء على طلب الرئيس الليبيري السابق وليام ف. S Tubman عندما زار الولايات المتحدة في عام 1965 والتقى بالرئيس جون إف كينيدي. مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع بقرض 6.8 مليون دولار و 9.2 مليون دولار على شكل منح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومساهمة مليون دولار من الحكومة الليبيرية.





تم افتتاح المركز عام 1971. ثانيًا ، عندما ضرب فيروس إيبولا منطقة غرب إفريقيا في عام 2014 ، وفرت كوبا ما يقرب من نصف مليون من المهنيين الطبيين ، وفقًا لـ Vijay Chattu في مقال بعنوان "سياسة الإيبولا والدور الحاسم لدبلوماسية الرعاية الصحية العالمية للجماعة الكاريبية ، الذي نشرته مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية (2017) فقد تم إرسال 165 إلى سيراليون ، ووصل 83 طبيبًا إلى ليبيريا وغينيا. أدت هذه المبادرة التي اتخذتها كوبا الولايات المتحدة إلى القول إنها بذلت جهودًا رائعة في الحملة ضد فيروس إيبولا. في نفس الاتجاه ، تم عقد مؤتمر هافانا الدولي حول الإيبولا وحضر بعض كبار المتخصصين الطبيين من الولايات المتحدة الأمريكية الحدث من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. على الرغم من التنافس التاريخي والسياسي بين البلدين .





ثالثًا ، لعبت المملكة العربية السعودية خلال أزمة الإيبولا في منطقة غرب إفريقيا دورها في الدبلوماسية الطبية. قدم ملك سعوديه السابق الملك عبد الله منحة 35 مليون دولار لدول غرب أفريقيا التي تضررت بشدة من فيروس إيبولا : ليبيريا وغينيا كوناكري وسيراليون. وشملت الحزمة ؛ تزويد المدارس بأجهزة استشعار حرارية ومعدات الفحص الطبي المصممة لتشخيص المرض ، وبالتالي تسهيل علاجه. توفير مستشعرات حرارية ومعدات الفحص الطبي في المطارات وإشباع الحافلات. وإنشاء مركز علاج متخصص في كل من الدول الثلاث .





رابعًا ، قدمت الصين نفسها على مدى العقود الخمسة الماضية كمركز رائد للقوة الناعمة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والطبية بشكل رئيسي للدول التي تدار بشكل سيئ في أفريقيا وآسيا. ولكن خلال الانتشار السريع لـ Covid-19 ، فتحت قناة جديدة من إلى البلدان المتقدمة في أوروبا. وفقًا لمقالة الفاينانشيال تايمز في 18 مارس، "تكثف الصين مساعدتها للفيروس التاجي في أوروبا" عاصمة الاتحاد الأوروبي ، شكرت بروكسل الصين لعرضها تقديم أكثر من مليوني قناع طبي و 50000 مجموعة اختبار فيروسات التاجية. وقالت أورشولا فون دير لين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، إنها تحدثت إلى لي كه تشيانغ ، رئيس مجلس الدولة الصيني ، واتفقت معه على أنه ينبغي للقوتين دعم بعضهما البعض في أوقات الحاجة.

ومع استمرار إيطاليا في معركتها ضد وباء الفيروس التاجي العالمي ، أرسلت كوبا 52 طبيبًا وممرضًا إلى البلاد للمساعدة. وقامت بتوفير التدريب الممتاز للأطباء الكوبيين بالإضافة إلى حقيقة أنهم معتادون على العمل في المواقف غير المستقرة والمخاطر العالية. منذ ما يقرب من 60 عامًا ، كانت كوبا ترسل متخصصين في الرعاية الصحية حول العالم. وهي تفعل ذلك تضامنًا مع المحتاجين ، ولكن أيضًا كجزء من حملة متضافرة للدبلوماسية الطبية وكسب المال لمساعدة البلاد على النجاة من الحصار الأمريكي المستمر. منذ السنوات الأولى للثورة الكوبية ، أوضح زعيمها السابق ، فيدل كاسترو ، أن الرعاية الصحية العالمية والدولية ستكون المفتاح لاستراتيجية البلاد.





واستنادًا إلى المفهوم الاشتراكي بأن كل شخص يجب أن تتاح له نفس الفرص في الحياة ، تعتقد كوبا أن هذه المثل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على المستوى العالمي. لقد ولد البرنامج الكوبي بدافع الاهتمام بتصدير امثله الاشتراكية الثورية ، أولًا إلى إفريقيا ، ثم إلى أمريكا الجنوبية وبقية العالم. أرسلت كوبا أول مهمة طويلة الأمد للأطباء الكوبيين إلى الجزائر في عام 1963. منذ ذلك الحين ، أرسلت كوبا أكثر من 400000 متخصص في الرعاية الصحية للعمل في 164 دولة ، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية. الأممية الطبية الكوبية منذ عام 1959 الثورة الكوبية تعمل على ارسال الطواقم الطبية الكوبية في الخارج، ولا سيما إلى أمريكا اللاتينية ، أفريقيا، وجلب طلاب الطب والمرضى إلى كوبا.