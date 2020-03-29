حملة نظافة وتطهير لشوارع وميادين جنوب الجيزة بالتعاون بين المحافظة والنائب محمد أبو العينين

واصلت محافظة الجيزة بالتعاون مع مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين، الحملة الشاملة للنظافة وإزالة القمامة ورش المطهرات بشوارع وميادين جنوب الجيزة لليوم الثالث، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين.









بدأت الحملة، من مناطق البكباشى والقصبجى والمنيب، حيث شملت جميع الشوارع، ومن منزل لمنزل، كما قامت الحملة برفع المخلفات ورش المطهرات، وتم تعقيم صناديق القمامة، وسوف تستكمل باقى شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعًا.





كان هذا الإجراء في إطار الجهود التي يقوم بها حى جنوب الجيزة والنائب محمد أبو العينين من أجل التصدي لفيروس كورونا بدائرة الجيزة التي بدأت بحملة توعية موسعة عبر مكاتب خدمة المواطنين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، إضافةً إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية التي يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.



