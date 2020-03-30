لمواجهة كورونا.. أكلات تمدك بفيتامين C المقاوم للفيروسات





• خشونة الجلد • تلوّن بصيلات الشعر بالأحمر الفاتح • تكون الأظافر على شكل ملعقة • جفاف وتلف الجلد • ظهور الكدمات • بطء شفاء الجروح • تورّم وألم في المفاصل • ضعف العظام • نزيف في اللثة واحتمالة فقدان الأسنان • ضعف المناعة

• ويوجد فيتامين C بكثرة في :-

الجوافة البرتقال الفلفل الأخضر الفراولة الجريب فروت البروكلي الأناناس الكيوي المانجو الشمام القرنبيط

يعد فيتامين C أحد الفيتاميات المهمة المقاومة للفيروسات وخصوصا فيروس كورونا.. لذا يجب أخذ الكميات المناسبة منه يوميًا، وفي حال كان هناك نقص في كميات فيتامين سي فسوف تظهر بعض من أعراض نقص فيتامين سي ومن بينها :-