هنا الزاهد تشكر عددًا من النجوم لحضورهم برنامجها هزر فزر

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى على انستجرام تجمعها بين عدد كبير من النجوم الذين كانوا ضيوف برنامجها الجديد "هزر فزر"، وشكرتهم على حضورهم معها.





وكان منهم الفنانة دينا محسن "ويزو" ومحمد أنور ومحمد سلطان .





وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها على الصور وجاءت أبرز التعليقات :





كانت حلقة جميلة أوى كلكم دمكوا خفيف وعسل





شاطرة يا هنا دايمًا متألقة وبرنامجك ان شاء الله يكسر الدنيا





بموووت فيكوا كلكو





ويشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم، سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.



