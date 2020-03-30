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أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، وفاة 4 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3304 حالات. 

كما كشفت السلطات الصينية، وفق ما نقلته سكاي نيوز عن إصابة 31 شخصا بفيروس كورونا المستجد. 

وأكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فانج، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى أمس الأحد أقل من 3000 مصاب، وتم السيطرة ووقف انتشار الوباء في الصين بشكل عام.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات من COVID-19 في الصين نحو 3300 شخص، في حين أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد هو 81439 حالة، وفقا للجنة الصحة في بكين. 

وفي الوقت نفسه، حذرت السلطات الصينية من أن الحالات الجديدة الوافدين من الخارج يمكن أن تؤدي إلى موجة أخرى من انتقل عدوى الوباء في البلاد.
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