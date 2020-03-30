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رياضة

عمرو جمال يشكر هاني حتحوت لوجوده ضيفاً في برنامجه

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر اللاعب عمرو جمال صورا جديدة على حسابه الخاص "إنستجرام" تجمعه بالإعلامي هاني حتحوت ليشكره على وجوده ضيف ببرنامجه "الماتش"، وكتب له :"كانت حلقة جميلة ياهانى ".

وتفاعل الكثير من متابعينهم على الانستجرام بين مشجعي عمرو جمال والذين يدعمونه دائمًا في كل خطواته وأيضًا متابعين هاني حتحوت لبرنامجه الماتش والذى يعرض على قناة "صدى البلد".

وذكر عمرو خلال حواره لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "أنه لم يكن على وفاق مع طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق في طريقة اللعب".

وتابع أنه راض عن أدائه فنيا في المباريات الـ 4 الأخيرة الذي شارك بها مع الطلائع في الدوري أو الكأس.
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