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رياضة

مرتضى منصور يزف خبرًا سارًا لـ لاعبي الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
زفَّ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خبرًا سارًا للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الإثنين.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، من نسبة عقودهم رغم تجميد النشاط الكروى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يقوم محمد بدر المدير المالى لنادي الزمالك بوضع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فى حساباتهم البنكية اليوم .

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد قدم كشفا مفصلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستحقات كل لاعبه أمس واعتمده الأخير تمهيدا لصرفه اليوم.

ويقضى لاعبو الزمالك راحة إجبارية من التدريبات أسوة ببقية العالم وفقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.


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