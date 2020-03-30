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رياضة

بشرى سارة لجماهير أهلي جدة السعودي

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تعافى محمد العويس، حارس مرمى النادي أهلي جدة من الإصابة، وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر الحارس الدولي عودة التدريبات الجماعية، بعد توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، من أجل المشاركة مع الفريق تمهيدا للمشاركة في المباريات.

وكشفت صحيفة الرياضية أن حارس الأهلي وصل للمرحلة الأخيرة في التأهيل بعد تعافيه من كسر في إصبع يده.

ويواصل العويس تدريباته في المنزل للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة التوقف الحالية.

ويحتل نادي الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة من المحترفين قبل توقف النشاط.
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