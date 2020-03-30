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محافظات

اِعرف أماكن توزيع شرائح الانترنت لطلاب أولى ثانوي بمطروح

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:49 م
أماكن توزيع شرائح
أماكن توزيع شرائح الانترنت بمطروح
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ايمن محمود
اعلن الدكتور سمير  النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، وصول شرائح الانترنت لطلاب الصف الاول الثانوي بمطروح  تمهيدا لتوزيعها عليهم.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه تيسيرا  علي الطلاب تم تحديد عدد من المدارس بمراكز ومدن  المحافظة لتوزيع الشرائح على  الطلاب. 

وأشار إلى انه سيتم بدءا من اليوم الاثنين توزيع شرائح الانترنت من خلال الشركة المصرية للاتصالات بعدد من المدارس  ، بكل إدارة تعليمية لإتمام إجراءات تسليم خطوط الشرائح الإلكترونية الخاصة بالتابلت التعليمي، وذلك لضمان تسهيل تلك الإجراءات وتوفير الوقت والجهد تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك .

وأشار الي استمرار تقديم كافة اوجه الدعم لابنائنا الطلاب في كافة المراحل الدراسية. 
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