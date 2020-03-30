لمنع الزحام بالبريد.. تعرف على خريطة صرف المعاشات غدا بالمنيا

وجاءت الخريطة كالتالى :
- اصحاب المعاشات بمناطق حى شلبى والاخصاص سيتم الصرف من مدرسة المنيا الثانوية الزراعية
- حى شاهين والمصاص بمدرسة السلام الثانوية
- حى 6 اكتوبر بمدرسة كفر المنصورة
- حى جنوب بنادى الشعب
- حى شمال مدرسة المنيا الثانوية العسكرية
- حى وسط بنادى منظمة الشاب.
اما بالنسبة للقرى :
فى قرية البرجايه سيتم الصرف من مركز شباب البرجايه وصفط اللبن مدرسة صفط اللبن الابتدائيه وزهرة مدرسة زهرة الابتدائيه
- نزلة الفلاحين مدرسة نزلة الفلاحين الابتدائيه ودمشير مركز شباب دمشير وتله مدرسة تله الاعدايه بنات وطوخ الخيل مدرسة طوخ الخيل الاعداديه
- طوة مدرسة عبد الجابر محمد على الثانويه وصفط الغربيه مجمع عثمان هارون وصفط الشرقيه مركز الشباب وصفط الخمار مدرسة صفط الخمار الابتدائيه
- ابو يعقوب مدرسة ابو يعقوب الاعداديه ودمشاو هاشم مدرسة النصر الابتدائيه وطهنشا مدرسة طهنشا الابتدائيه وبنى احمد مركز الشباب
- بنى محمد سلطلن مركز الشباب وماقوسه مدرسة ماقوسه الابتدائيه ونزلة حسن مدرسة نزلة حسين الابتدائيه
- نزلة عبيد مدرسة نزلة عبيد الابتدائية
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