لمنع الزحام بالبريد.. تعرف على خريطة صرف المعاشات غدا بالمنيا

للحد من التزاحم بمكاتب البريد فى صرف المعاشات بعد غد الاربعاء الاول من ابريل 2020 قامت الأجهزة التنفيذية بالمنيا بتوزيع اصحاب المعاشات على المدارس ومراكز الشباب للقضاء على الزحام ولمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة.







وجاءت الخريطة كالتالى :

- اصحاب المعاشات بمناطق حى شلبى والاخصاص سيتم الصرف من مدرسة المنيا الثانوية الزراعية - حى شاهين والمصاص بمدرسة السلام الثانوية - حى 6 اكتوبر بمدرسة كفر المنصورة - حى جنوب بنادى الشعب - حى شمال مدرسة المنيا الثانوية العسكرية - حى وسط بنادى منظمة الشاب.

اما بالنسبة للقرى :

فى قرية البرجايه سيتم الصرف من مركز شباب البرجايه وصفط اللبن مدرسة صفط اللبن الابتدائيه وزهرة مدرسة زهرة الابتدائيه

- نزلة الفلاحين مدرسة نزلة الفلاحين الابتدائيه ودمشير مركز شباب دمشير وتله مدرسة تله الاعدايه بنات وطوخ الخيل مدرسة طوخ الخيل الاعداديه - طوة مدرسة عبد الجابر محمد على الثانويه وصفط الغربيه مجمع عثمان هارون وصفط الشرقيه مركز الشباب وصفط الخمار مدرسة صفط الخمار الابتدائيه - ابو يعقوب مدرسة ابو يعقوب الاعداديه ودمشاو هاشم مدرسة النصر الابتدائيه وطهنشا مدرسة طهنشا الابتدائيه وبنى احمد مركز الشباب - بنى محمد سلطلن مركز الشباب وماقوسه مدرسة ماقوسه الابتدائيه ونزلة حسن مدرسة نزلة حسين الابتدائيه - نزلة عبيد مدرسة نزلة عبيد الابتدائية https://www.elbalad.news/4245326

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